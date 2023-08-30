قرار تاريخي.. عمدة نيويورك يسمح برفع الاذان في مساجد المدينة

وجاء المرسوم استجابة لطلب الجالية المسلمة في الولاية، وجرت مراسم توقيعه في مؤتمر صحفي عقده عمدة المدينة، الثلاثاء.وقال "آدامز": "ستسمعون صوت الأذان لأول مرة عبر مكبرات الصوت الخارجية، وهذه لحظة مهمة للجالية الإسلامية في المدينة".وأضاف: "الجالية المسلمة طالبت برفع الأذان، ومدينتنا تحتفي بالثقافة الإسلامية وجميع الثقافات"، مؤكدًا أن "الأذان نداء للصلاة ورفعه حق للجالية الإسلامية".وأشار عمدة المدينة إلى أن "رفع الأذان في المدينة هو تطبيق للقانون على الأرض"، مؤكدًا أنه سيتم فتح مصليات في المؤسسات العامة.وبعد انتهاء المؤتمر الصحفي، رُفع الأذان من داخل مبنى بلدية نيويورك. ويسمح المرسوم برفع أذان صلوات الجمعة والمغرب في مساجد نيويورك خلال شهر رمضان.