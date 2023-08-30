مصر توجه رسالة لرعاياها في الغابون

وقال إن "مصر تدعو جميع الأطراف في الغابون إلى إعلاء المصلحة الوطنية حفاظا على أمن واستقرار البلاد".ودعا أبو زيد أعضاء الجالية المصرية المتواجدين في الغابون إلى "توخي أقصى درجات الحيطة والحذر، وتجنب مناطق التوتر الأمني، واستمرار التواصل مع السفارة المصرية لضمان سلامتهم".وأكد أن "مصر تتطلع لعودة الاستقرار إلى الغابون في أسرع وقت والحفاظ على سلامة الشعب الغابوني الشقيق".وأعلنت مجموعة تضم أكثر من 10 ضباط في الغابون صباح اليوم الأربعاء في بيان عبر محطة "غابون 24" التلفزيونية إلغاء نتائج الانتخابات وحل كل مؤسسات الجمهورية بعد إعلان الهيئة الوطنية المكلفة بالانتخابات في الغابون عن إعادة انتخاب علي بونغو الذي يحكم البلاد منذ 14 عاما، رئيسا لولاية ثالثة بحصوله على نسبة 64,27 % من الأصوات في الانتخابات الأخيرة.