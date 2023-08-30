دولة مجاورة تحبط عملية تهريب نحو 3.5 مليون قرص من المخدرات

وقال الحازمي ان "هذه العملية تمت جراء المتابعة الأمنية لشبكات تهريب وترويج المخدرات التي تستهدف أمن المملكة وشبابها، ولفت إلى أن المروجين هم 3 مقيمين من الجنسية اليمنية ووافد بتأشيرة دخول لتوصيل البضائع من الجنسية السورية".وبيّن أنه "جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة".وفي السياق ذاته، أهابت المديرية العامة لمكافحة المخدرات في المملكة العربية السعودية، بالجهات الأمنية "الإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بأرقام هاتفية مخصصة لهذا الغرض في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية وبقية مناطق المملكة".كما وضعت تحت التصرف رقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات، وعبر البريد الإلكتروني، وأنه ستتم معالجة جميع البلاغات بسريّة تامة.