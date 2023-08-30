إيران تكشف عن موقف السعودية من تطوير العلاقات مع دمشق

وقال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في تصريح للصحفيين عقب وصوله لدمشق، "بالنظرا إلى التطورات الجديدة في المنطقة والصفحة الجديدة والإيجابية للعلاقات التي نشهدها في المنطقة، فقد تلقيت خلال زيارتي إلى المملكة العربية السعودية مؤخرا تصريحات إيجابية من السلطات السعودية بشأن سوريا".وأضاف حسين أمير عبد اللهيان "واليوم نحن في دمشق لمناقشة هذه القضايا".وتابع الوزير الإيراني قائلا "إنهم سيناقشون أيضا القضايا ذات الاهتمام المشترك والإقليمية والدولية.وأشار أيضا أن "متابعة الاتفاقات التي توصل إليها الرئيسان الإيراني إبراهيم رئيسي، والسوري بشار الأسد، خلال زيارة رئيسي الأخيرة إلى دمشق والزيارة الأخيرة للوفد السياسي والاقتصادي من سوريا إلى طهران، هي من الأهداف الأخرى للزيارة".جدير بالذكر أن الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية وافقت في مايو الماضي على عودة سوريا إلى المنظمة بعد 11 سنة من غيابها.كما قدم السفير السوري حسام الدين آلا، أوراق اعتماده لأمين عام جامعة الدول العربية مندوبا لسوريا في الجامعة.وشغل السفير آلا، منصب مندوب سوريا الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف لمدة ثماني سنوات، كما شغل منصب سفير سوريا المعتمد لدى الفاتيكان، وكان سفيرا لسوريا في إسبانيا، كما عمل في بعثة سوريا لدى الأمم المتحدة في نيويورك بين عامي 1996 و2001.