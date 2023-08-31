حريق "مروع" يلتهم مبنى بدولة أفريقية.. حصيلة الضحايا "كبيرة"

وقال الناطق باسم جهاز الطوارئ روبرت مولودزي: "حتى الآن، هناك 20 قتيلا و43 مصابا".وأضاف أن عملية البحث والانتشال جارية، ومن المرجح أن يرتفع عدد القتلى.وقالت السلطات إنه تم إخماد الحريق إلى حد كبير، لكن الدخان ما زال يتسرب من نوافذ المبنى الذي تحول إلى اللون الأسود في وسط مدينة جوهانسبرج.