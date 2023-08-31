165 صحفيا عربيا سجّلوا مفقودين منذ عام 2000.. كم حصة العراق من ذلك؟

ومن ضمن الدول العربية، جاءت اليمن في المرتبة الثانية بإجمالي عدد الصحفيين المفقودين بإجمالي 11 شخصا، لتليها العراق بـ 8 ومن ثم مصر بـ 4.ووفقًا لنتائج تصنيف مؤشر حرية الصحافة الصادر عن المنظمة في وقت سابق من هذا العام، ما تزال منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أكثر مناطق العالم خطورة بالنسبة للصحفيين، مع وضع تصنيف "سيئ جدًا" في أكثر من نصف دولها، وتعود الدرجة المنخفضة للغاية لبعض الدول، بما في ذلك سوريا (بالمرتبة 175) واليمن (بالمرتبة 168) والعراق (بالمرتبة 167)، بشكل خاص إلى العدد الكبير من الصحفيين المفقودين أو المحتجزين كرهائن.إليكم نظرة في الإنفوغرافيك ادناه على تصنيف الدول العربية وفقًا لعدد الصحفيين المفقودين منذ عام 2000.