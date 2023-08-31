انفجار عبوة ناسفة يصيب 4 جنود إسرائيليين في نابلس (فيديو)

وأظهرت مقاطع فيديو وصور نشرتها وسائل الاعلام "عمودا من الدخان يتصاعد من مكان الانفجار".وقال الجيش الإسرائيلي إن "ضابطا وثلاثة جنود أصيبوا أثناء مرورهم بالتفجير، وتم نقلهم إلى مستشفى بيلينسون في بيتح تكفا".ولاحقا، أعلن الجناح المحلي لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية "مسؤوليته عن الهجوم، وأن مقاتليه فجروا قنبلة على جانب الطريق بالقرب من القوات الإسرائيلية أثناء اقتحامها المدينة".وكانت القوات الإسرائيلية بصدد تأمين اقتحام مستوطنين قبر النبي يوسف شرقي المدينة.وفي أعقاب التفجير قرر الجيش مواصلة الاقتحام، لكنه طلب من المستوطنين تقليص مدة تواجدهم والمغادرة بأقصى سرعة ممكنة.