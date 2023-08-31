النيجر.. المجلس العسكري يأمر بطرد السفير الفرنسي وباريس ترد

وقال المجلس، في بيان، إن "السفير الفرنسي لدى النيجر سيلفان إيت "لم يعد يتمتع بالحصانة الدبلوماسية، وإن الشرطة تلقت تعليمات بطرده".فيما قالت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم، إن "من يقفون وراء انقلاب النيجر "ليست لديهم سلطة" مطالبة السفير الفرنسي في نيامي بالمغادرة".وأضافت الوزارة: "نقيّم بشكل مستمر سلامة سفارتنا وأوضاعها التشغيلية".وأمر المجلس العسكري يوم الجمعة السفير بمغادرة البلاد خلال 48 ساعة ردًّا على تصرفات الحكومة الفرنسية التي قال إنها "تتعارض مع مصالح النيجر".وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الاثنين، إن "السفير سيظل في البلاد على الرغم من ضغوط المجلس العسكري".