أمريكا تعلق على مفاوضات روسيا وكوريا الشمالية: جديدة ومثيرة للقلق

وذكرت "توماس" في مؤتمر صحفي أن "روسيا تتفاوض على صفقات محتملة لكميات كبيرة وأنواع متعددة من الذخائر من كوريا الشمالية لاستخدامها ضد أوكرانيا".واتهمت وزير الدفاع الروسي سيرغي لافروف باستغلال زيارته لكوريا الشمالية الشهر الماضي، وحوَّلها لفرصة لإقناع بيونغ يانغ، ببيع ذخيرة مدفعية لروسيا.واستهجنت المسؤولة الأمريكية، حضور الوزير الروسي للعرض العسكري السري للدولة (كوريا الشمالية)، والذي تضمن أسلحة محظورة من قبل مجلس الأمن الدولي.وكشفت أن "الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الكوري الشمالي كيم جونغ أون تبادلا الرسائل بعد زيارة وزير الدفاع الروسي سيرغي لافروف إلى "بيونغ يانغ" في يوليو الماضي".وأشارت "توماس" إلى أن "مجموعة أخرى من المسؤولين الروس سافروا إلى كوريا الشمالية لمتابعة المناقشات حول صفقات الأسلحة المحتملة"، مبينة أن "المفاوضات قد تشمل شراء مواد خام يمكن استخدامها في القاعدة الصناعية الدفاعية الروسية".