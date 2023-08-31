مجلس الامن يمدد مهمة قوات حفظ السلام في لبنان

وذكرت وسائل اعلام لبنانية، ان "مجلس الامن صوت لصالح تمديد مهمة حفظ السلام المستمرة منذ فترة طويلة في لبنان لمدة عام آخر".وأضافت: "تم اتخاذ القرار بعد التوصل إلى حل وسط بين فرنسا والولايات المتحدة بشأن صياغة تتعلق بحرية حركة قوات الأمم المتحدة".