30 ألف منزل بلا كهرباء في ولاية أمريكية

وذكرت شبكة "فوكس" أن عاصفة رعدية شديدة ضربت جنوب فينيكس، وقد وصلت سرعة الرياح بين 50 و80 ميلا في الساعة مما تسبب حدوث عاصفة ترابية.وواجهت المنطقة تهديدات بحدوث فيضانات مفاجئة وعواصف ترابية، مع إصدار تحذير من عاصفة ترابية في الجزء الشمالي الغربي من مقاطعة ماريكوبا. وحذرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية من انعدام الرؤية.وأبلغ موقع Power Outage عن حدوث حوالي 80 ألف انقطاع في جميع أنحاء الولاية خلال ذروة العاصفة.