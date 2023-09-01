جرحى بينهم قائد في الأمن العام إثر سقوط مروحية في إيران

وأكدت شبكة "إيران بالعربي" الإخبارية، "سقوط طائرة مروحية على متنها قائد الأمن العام في محافظة كرمانشاه العميد مهدي حاجيان وثلاثة من مساعديه في مرتفعات مدينة دالاهو".واضافت أن "الحالة الصحية للواء حاجيان مستقرة لكنه وباقي مساعديه والطيار أصيبوا بجروح".