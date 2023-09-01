الدنمارك توجه طلبا لروسيا يخص موظفي سفارتها في كوبنهاغن

وقالت وزارة خارجية الدنمارك في بيان صادر عنها، إنها "قررت ألا يزيد عدد الدبلوماسيين في السفارة الروسية في كوبنهاغن على 5، وألا يزيد عدد الموظفين الإداريين على 20، مما سيجبر موسكو على خفض عدد موظفيها".وأضافت: "السفارة الروسية في كوبنهاغن يتعيّن عليها تقليص عدد موظفيها الحاليين.. يتعيّن تنفيذ الخفض بحلول 29 أيلول".