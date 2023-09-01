ماكرون يجدد دعمه لرئيس النيجر بازوم: اتحدث معه يوميا

وقال ماكرون "أتحدث كل يوم إلى الرئيس بازوم. نحن ندعمه. ولا نعترف بمن نفذوا الانقلاب"، مؤكدا أن "القرارات التي سنتخذها في النيجر أياً كانت طبيعتها، ستكون مبنية على تواصلنا مع بازوم".وأضاف، أن "الوضعان في النيجر والغابون "مختلفان للغاية"، في إشارة إلى الانقلابين العسكريين اللذين يشهدهما البلدان".