إعلان حالة التأهب الجوي ضمن مقاطعة خاركوف الأوكرانية

وبحسب الخرائط، دوت صفارات الإنذار في مقاطعة خاركوف عند الساعة 01.54 ( يتطابق مع توقيت موسكو)، وفي الأجزاء من مقاطعة زابوروجيه التي تسيطر عليها سلطات كييف عند الساعة 01.59 (بتوقيت موسكو).فضلا عن ذلك نقلت وزارة التحول الرقمي الأوكرانية عن وسائل إعلام سماع دوي انفجارات في الجزء التي لا تزال تسيطر عليه سلطات كييف في مقاطعة زابوروجيه.يذكر أن هجمات القوات المسلحة الروسية على البنية التحتية الأوكرانية بدأت في 10 أكتوبر/تشرين الأول، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، الذي تقف خلفه الخدمات الخاصة الأوكرانية.