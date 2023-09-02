إيران تتسلم طائرات "ياك-130" روسية وتباشر باستخدامها

وبحسب "تسنيم"، فإن طائرة "ياك 130" هي طائرة تدريب قتالي متقدمة صممت وأنتجت من قبل مؤسسة "ياكولوف" الروسية، وقادرة على تلبية الاحتياجات التدريبية لطياري مقاتلات الجيل الرابع.وأفادت الوكالة (سابقا)بأن موسكو وطهران تعتزمان توقيع اتفاق للتعاون في إنتاج وصيانة الطائرات والمروحيات.ويبدي الغرب قلقه من تعزيز التعاون بين موسكو وطهران.