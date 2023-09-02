بينهم صينيان.. مقتل 4 أشخاص بهجوم مسلح شرقي الكونغو

ونقلت وسائل إعلام كونغولية عن أليماسي دينيس زعيم قرية ماكونغو الواقعة على بعد 5 كم من مكان الاعتداء، أن "أربعة أشخاص قتلوا، هم مواطنان صينيان وثالث غاني، وجندي في قوات الكونغو الديمقراطية".وأضاف أن "الضحايا هم موظفون بشركة تعدين صينية في موينغا، مشيرا وأن عدة أشخاص آخرين أصيبوا وتم نقلهم إلى مركز صحي للعلاج".وتابع أن "الحادث وقع أمس الجمعة حيث فوجئ الضحايا بإطلاق للنار استهدف سياراتهم".وأفاد أليماسي دينيس بأن "أجهزة الأمن ألقت القبض على أحد المهاجمين بعد دقائق من الحادث، وأن التحقيقات مستمرة لتحديد هوية المهاجمين".تجدر الإشارة إلى أن مناطق فيزي، وأوفيرا، وموينغا في جنوب مقاطعة جنوب كيفو تعد الأكثر تضررا من نشاط الجماعات المسلحة منذ عدة عقود.