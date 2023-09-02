وفاة أحد الأمراء السعوديين

وذكر الديوان في بيان، أنه "توفي اليوم، الأمير جلوي بن عبدالله بن عبدالعزيز بن سعود بن جلوي آل سعود، وسيصلى عليه يوم غدٍ الأحد الموافق 18 / 2 / 1445هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض".وأتم البيان: "تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون".