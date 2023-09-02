الحرس الثوري الإيراني يحتجز سفينة محملة بوقود مهرب بمياه الخليج

وأوضح مجتبى قهرماني قائلا: "بعد التنسيق مع رئيس مركز القضاء في مدينة بارسيان (التابعة لمحافظة هرمزكان)، اقدمت القوات التابعة لـ"لواء ذوالفقار – 412" بالمنطقة الرابعة لبحرية الحرس الثوري، وبعد الكشف عن ناقلة وقود مهرب في مياه الخليج، أقدمت على احتجاز هذه السفينة".وأكد قهرماني "اعتقال 4 اشخاص على صلة بهذه القضية، لافتا إلى كشف وضبط شحنة تزيد عن 50 ألف ليتر من الوقود المهرب كانت على متن هذه السفينة عند احتجازها".وأفاد بأنه "سيتم بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق هذه السفينة، تحديد العقوبات والغرامة اللازمة، وأيضا مصادرة شحنة الوقود المهربة لمصلحة "الشركة الوطنية لتوزيع المشتقات النفطية".