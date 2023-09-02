سوريا.. غارات مشتركة تستهدف جماعات مسلحة

وذكرت المصادر أن محور الفوج 46 في ريف حلب الغربي يشهد اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش السوري وإرهابيي تنظيم جبهة النصرة".ولفتت المصادر إلى أن "سلاح الجو السوري - الروسي استهدف بغارات مشتركة عنيفة ميليشيات الاحتلال التركي بريف منبج الشمالي شرق حلب".وبينّت أن "أرتال الميليشيات الإرهابية التركية بريف حلب الشرقي في محيط منبج كانت تحترق تحت ضربات القاذفات التكتيكية الروسية".وفي وقت سابق، أفادت صحيفة "الوطن" السورية بمقتل 16 عنصرا في الجيش السوري وإصابة 5 آخرين، خلال اشتباك مع المجموعات المسلحة في ريف اللاذقية.