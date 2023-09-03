إيران.. الحكم بسجن صحافيتين ثلاث سنوات

وقال محاميهما أمير رئيسيان لصحيفة "هم ميهن" الإصلاحية: "حكم على الناز محمدي من صحيفة "هم ميهن" ونكين باقري من صحيفة "هفت صبح"، بقضاء أقل من شهر في السجن".وأضاف أن "بقية العقوبة ستعلق على مدى خمس سنوات"، موضحًا أن خلال تلك الفترة ستتابع المحكوم عليهما دروسًا "في آداب المهنة" مع منع السفر عنهما".وأوقفت محمدي مدة أسبوع في شباط لسبب لم يتضح بعد.وهي شقيقة الصحافية إلاهه محمدي، التي تعمل لحساب الصحيفة نفسها والمسجونة منذ أيلول 2022 لتغطيتها مراسم دفن مهسا أميني.وكانت وفاة هذه الشابة الكردية عن 22 عامًا، بعدما أوقفتها شرطة الأخلاق بشبهة انتهاك قواعد اللباس، أثارت تظاهرات عبر البلاد.وذكرت وسائل إعلام محلية قبل فترة قصيرة، أن أكثر من 90 صحافيًّا أوقفوا أو استجوبوا منذ التظاهرات.