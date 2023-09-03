برد بحجم البيض ينهمر على مدينة تركية ويسبب اضرارا جسيمة

وقال عمدة ألتينيايلا، سنان أكبولوت، إن "الأضرار كبيرة جدا، مضيفا: "تضررت المنازل والمركبات، ونفقت الحيوانات، سنرى الحجم الحقيقي للأضرار في وضح النهار".وأكد سكان المنطقة أنهم "لم يواجهوا مثل هذه العاصفة الشديدة من قبل".وقام بعضهم بوضع حبات البرد جنبا إلى جنب مع بيض الدجاج، فتبين أنها تماثلها حجما.وشهدت بعض محافظات تركيا اليوم الأحد، هطول أمطار غزيرة أغرقت الطرقات في العاصمة أنقرة، وأدت إلى انهيار أحد الطرق في مدينة سامسون.وأمس السبت، أصدرت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، تحذيرات باللونين الأصفر والبرتقالي في عدد من المحافظات والمدن.وشملت التحذيرات مدن أفيون قره حصار، وبوردور، ودنيزلي، وإسكي شهير، وإسبرطة، وقونيا، وكوتاهيا، وأوشاك.