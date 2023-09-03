عضو بالبرلمان الأوروبي يدعو الغرب للاعتراف بفشل العقوبات ضد روسيا

وكتب والاس في صفحته على "X": "متى سيعترف الاتحاد الأوروبي بأن "العقوبات ضد روسيا تلحق الضرر بالشعوب الأوروبية أكبر مما تلحقه بروسيا. لقد فشلت العقوبات".وشدد الاتحاد الأوروبي العقوبات ضد روسيا بعد العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وتبنّى 11 حزمة من العقوبات.وانعكست هذه العقوبات على أوروبا بالتضخم والغلاء وخسائر بمئات مليارات الدولارت، فيما يواصل الاقتصاد الروسي تطوره، وتفتح روسيا وجهات وطرقا لوجستية جديدة في العالم، بعيدا عن الدول غير الصديقة.