من طهران.. عبد اللهيان يدعو تركيا وسوريا لحل خلافاتهما بالحوار

قال حسين أمير عبد اللهيان في مؤتمره الصحفي مع نظيره التركي: "تباحثنا حول تنفيذ خريطة طريق مديدة تم الاتفاق عليها بين رئيسي البلدين قبل أشهر"، لافتا إلى أنه "تم التأكيد على إزالة العراقيل من درب التعاون الثنائي".وأضاف: "في ما يتعلق بسوريا، نعتقد بضرورة حل المشاكل بين أنقرة ودمشق من خلال الحوار واحترام حدود البلدين"، مردفا: "تلقينا مقترحات جيدة من الأخ فيدان".واستطرد وزير الخارجية الإيراني: "تباحثنا حول أوكرانيا وأفغانستان، إلى جانب اجتماع ثلاثي بين إيران وتركيا والسعودية لتعزيز التبادلات التجارية والاقتصادية".وحظي هاكان فيدان الذي يزور طهران للمرة الأولى بعد توليه هذا المنصب عقب الانتخابات الرئاسية التركية الأخيرة، باستقبال رسمي من قبل حسين أمير عبد اللهيان، حيث جرت بعد مراسم الاستقبال محادثات رسمية بين وزيري خارجية البلدين.