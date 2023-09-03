السودان.. الجيش يؤمن سلاح "المدرعات" ويطرد الدعم من احياء الخرطوم

الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
رياضة
كأس العالم فيفا 2022
خليجي 25
محليات
خاص السومرية
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
رياضة
كأس العالم فيفا 2022
خليجي 25
محليات
خاص السومرية
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
ورود ملونة
من
01:30 PM
الى
02:30 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
محليات
خاص السومرية
أمن
سياسة
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
إسقاط مسيرتين أوكرانيتين في مقاطعة روسية
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2023 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
رمضان السومرية
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
رياضة
كأس العالم فيفا 2022
خليجي 25
محليات
خاص السومرية
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
علم وعالم
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2023 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-466625-638293519177606694.png
السودان.. الجيش يؤمن سلاح "المدرعات" ويطرد الدعم من احياء الخرطوم
دوليات
2023-09-03 | 11:30
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
174 مشاهدة
أعلن الجيش السوداني، الأحد، تمكنه من تأمين محيط سلاح المدرعات في منطقة الشجرة بجنوب الخرطوم وطرد قوات الدعم السريع من الأحياء المحيطة، فيما يتواصل الاقتتال العنيف بالسودان.
وأفادت مصادر بأن "قوات الدعم السريع أطلقت قذائف المدفعية بكثافة على مواقع سلاح المهندسين بأم درمان، وبدوره شن الجيش هجوما بالطيران والمدفعية الثقيلة في أحياء منطقة أمبدة بمدينة أم درمان وأحياء منطقة شرق النيل بمدينة بحري".
يأتي ذلك فيما سقط قتلى وجرحى في غارة جوية على حي سكني في جنوب الخرطوم.
وكان الجيش السوداني شن أمس السبت ضربات جوية ومدفعية استهدفت مواقع لقوات الدعم السريع في عدد من الأحياء والمناطق الواقعة تحت سيطرتها بالعاصمة الخرطوم، فيما دارت اشتباكات عنيفة بين الطرفين في أحياء أم درمان القديمة ومحيط سلاح المهندسين جنوب المدينة.
وأبلغ سكان بأن قصفا مدفعيا مكثفا للجيش استهدف أحياء المنشية والرياض وبُري شرق الخرطوم، والتي تنتشر فيها قوات الدعم السريع بشكل كبير. وذكر السكان أن القصف المدفعي طال أيضا أحياء النهضة والإنقاذ والأزهري، جنوب العاصمة، والمجاورة للمدينة الرياضية من الجهة الجنوبية.
وقبلها بيوم، ناشدت غرفة طوارئ جنوب الحزام المواطنين "بأخذ الحيطة والحذر والبقاء في منازلهم، وعدم الاقتراب من الأبواب والنوافذ واستخدام الساتر المناسب"، مشيرة إلى أن أنحاء متفرقة من المنطقة تتعرض لقصف مدفعي.
وذكر السكان أن "الجيش نفذ أيضا ضربات جوية على أهداف لقوات الدعم السريع في منطقة الجريف شرق بمحلية شرق النيل، وفي محيط سلاح المدرعات جنوب الخرطوم".
وأبلغ شهود عيان بأن اشتباكات عنيفة تجددت صباح السبت بين الطرفين في محيط سلاح المهندسين، شملت عددا من أحياء أمبدة غرب سلاح المهندسين، والفتيحاب جنوبه. كما شهدت أحياء ود نوباوي وأبوروف والهجرة بمنطقة أم درمان القديمة اشتباكات عنيفة بين الجيش وقوات الدعم السريع.
وحلقت طائرات استطلاع حربية في سماء المدينة، مع سماع أصوات إطلاق نار كثيف منذ الساعات الأولى للصباح.
ويدور قتال عنيف بين الطرفين منذ مطلع أغسطس الماضي في وسط المدينة، بهدف السيطرة على جسر شمبات الرابط بين أم درمان والخرطوم بحري، والذي تستخدمه قوات الدعم السريع كخط إمداد لقواتها من غرب البلاد إلى مدينتي بحري والخرطوم.
وانزلق السودان إلى هاوية اقتتال بين الجيش وقوات الدعم السريع في منتصف أبريل الماضي، بعد أسابيع من التوتر بين الجانبين.
>>
انضم الى السومرية على فايبر ليصلك كل جديد،
أنقر هنا
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
فرض حظر تجوال في محافظة عراقية
أمن
30.91%
11:47 | 2023-09-02
فرض حظر تجوال في محافظة عراقية
11:47 | 2023-09-02
السومرية تواكب مراسيم تشييع الفنان ياس خضر (فيديو وصور)
محليات
27.97%
04:58 | 2023-09-02
السومرية تواكب مراسيم تشييع الفنان ياس خضر (فيديو وصور)
04:58 | 2023-09-02
وفاة الفنان الكبير ياس خضر
فن وثقافة
22%
17:22 | 2023-09-01
وفاة الفنان الكبير ياس خضر
17:22 | 2023-09-01
زيدان إقبال وحسين علي يضعان العراق بمكانة غير مسبوقة في تاريخه
رياضة
19.11%
06:52 | 2023-09-02
زيدان إقبال وحسين علي يضعان العراق بمكانة غير مسبوقة في تاريخه
06:52 | 2023-09-02
المزيد
أحدث الحلقات
Morning Live
هل الدايت اليوم مسرطن؟ - الحلقة ٩٧ | الموسم 2
05:00 | 2023-09-03
Morning Live
هل الدايت اليوم مسرطن؟ - الحلقة ٩٧ | الموسم 2
05:00 | 2023-09-03
ناس وناس
مع قرب زيارة الأربعين..ماذا يقول رواد شارع المتنبي؟ - الحلقة ٩٤ | الموسم 6
04:00 | 2023-09-03
ناس وناس
مع قرب زيارة الأربعين..ماذا يقول رواد شارع المتنبي؟ - الحلقة ٩٤ | الموسم 6
04:00 | 2023-09-03
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢ آيلول ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-09-02
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢ آيلول ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-09-02
اسرار الفلك
من ٢ الى ٨ أيلول ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-09-02
اسرار الفلك
من ٢ الى ٨ أيلول ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-09-02
Biotic
خطورة استخدام المنومات للأطفال؟ - الحلقة ١٩ | الموسم 2
15:30 | 2023-09-01
Biotic
خطورة استخدام المنومات للأطفال؟ - الحلقة ١٩ | الموسم 2
15:30 | 2023-09-01
كان يا مكان
من تفاءل بالخير أكرمه الله - الحلقة ٢٢
14:00 | 2023-09-01
كان يا مكان
من تفاءل بالخير أكرمه الله - الحلقة ٢٢
14:00 | 2023-09-01
علناً
تغيير النظام في العراق - الحلقة ١٧ | الموسم 2
15:30 | 2023-08-31
علناً
تغيير النظام في العراق - الحلقة ١٧ | الموسم 2
15:30 | 2023-08-31
بعد التحري
حماية موظفي الدولة ..قوانين مشددة واعتداءات متزايدة - الحلقة ١٩ | الموسم 3
16:31 | 2023-08-31
بعد التحري
حماية موظفي الدولة ..قوانين مشددة واعتداءات متزايدة - الحلقة ١٩ | الموسم 3
16:31 | 2023-08-31
52 دقيقة
واقعهم غير احلامهم - حلقة ١٤ | الموسم ٥
16:04 | 2023-08-30
52 دقيقة
واقعهم غير احلامهم - حلقة ١٤ | الموسم ٥
16:04 | 2023-08-30
بالمختزل
تشرين في اختبار كانون... انسحابات مبكرة وصراعات قلقة - الحلقة ١٩ | الموسم 2
15:00 | 2023-08-29
بالمختزل
تشرين في اختبار كانون... انسحابات مبكرة وصراعات قلقة - الحلقة ١٩ | الموسم 2
15:00 | 2023-08-29
الأكثر مشاهدة
Morning Live
هل الدايت اليوم مسرطن؟ - الحلقة ٩٧ | الموسم 2
05:00 | 2023-09-03
Morning Live
هل الدايت اليوم مسرطن؟ - الحلقة ٩٧ | الموسم 2
05:00 | 2023-09-03
ناس وناس
مع قرب زيارة الأربعين..ماذا يقول رواد شارع المتنبي؟ - الحلقة ٩٤ | الموسم 6
04:00 | 2023-09-03
ناس وناس
مع قرب زيارة الأربعين..ماذا يقول رواد شارع المتنبي؟ - الحلقة ٩٤ | الموسم 6
04:00 | 2023-09-03
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢ آيلول ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-09-02
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢ آيلول ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-09-02
اسرار الفلك
من ٢ الى ٨ أيلول ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-09-02
اسرار الفلك
من ٢ الى ٨ أيلول ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-09-02
Biotic
خطورة استخدام المنومات للأطفال؟ - الحلقة ١٩ | الموسم 2
15:30 | 2023-09-01
Biotic
خطورة استخدام المنومات للأطفال؟ - الحلقة ١٩ | الموسم 2
15:30 | 2023-09-01
كان يا مكان
من تفاءل بالخير أكرمه الله - الحلقة ٢٢
14:00 | 2023-09-01
كان يا مكان
من تفاءل بالخير أكرمه الله - الحلقة ٢٢
14:00 | 2023-09-01
علناً
تغيير النظام في العراق - الحلقة ١٧ | الموسم 2
15:30 | 2023-08-31
علناً
تغيير النظام في العراق - الحلقة ١٧ | الموسم 2
15:30 | 2023-08-31
بعد التحري
حماية موظفي الدولة ..قوانين مشددة واعتداءات متزايدة - الحلقة ١٩ | الموسم 3
16:31 | 2023-08-31
بعد التحري
حماية موظفي الدولة ..قوانين مشددة واعتداءات متزايدة - الحلقة ١٩ | الموسم 3
16:31 | 2023-08-31
52 دقيقة
واقعهم غير احلامهم - حلقة ١٤ | الموسم ٥
16:04 | 2023-08-30
52 دقيقة
واقعهم غير احلامهم - حلقة ١٤ | الموسم ٥
16:04 | 2023-08-30
بالمختزل
تشرين في اختبار كانون... انسحابات مبكرة وصراعات قلقة - الحلقة ١٩ | الموسم 2
15:00 | 2023-08-29
بالمختزل
تشرين في اختبار كانون... انسحابات مبكرة وصراعات قلقة - الحلقة ١٩ | الموسم 2
15:00 | 2023-08-29
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
تابع كلّ جديد
حمّل تطبيق السومرية
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
إستفتاء
هل ستغير الانتخابات المحلية من واقع المحافظات العراقية؟
نعم تُغير
نعم تُغير
حلقة زائدة
حلقة زائدة
لا يهمني
لا يهمني
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
ترفيه
رمضان 2022
سياسة
رمضان 2021
مسلسلات
السومرية نيوز
محليات
خاص السومرية
أمن
سياسة
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.