إيران تدعو مواطنيها من زوار الأربعين للعودة الى البلاد

وقالت اللجنة في بيانها: "كل الزوار الإيرانيين الأعزاء الذين شاركوا في مسيرة الأربعين العالمية، للعودة إلى البلاد قبل حلول يوم الأربعين تفاديا لذروة الازدحام".هذا وحثت اللجنة السائقين على "أخذ قسط كاف من الراحة قبل توجههم إلى الوطن والالتزام بقوانين السير، والتقليل من مدة الإقامة في العتبات المقدسة خاصة كربلاء".وطالبت اللجنة في البيان ممن لديهم تذاكر طيران للعودة بـ"الحضور إلى المطار قبل إقلاع الطائرة بـ5 ساعات على الأقل".