اقتصاد تركيا يُعاني.. التضخم يرتفع لأعلى المستويات والليرة تتراجع

وبلغ معدل تضخم أسعار المستهلكين 9.09% على أساس شهري بانخفاض طفيف عن 9.49% في الشهر السابق.ووفقاً لاستطلاع أجرته "رويترز" كان من المتوقع أن يصل التضخم السنوي إلى 55.9% والتضخم الشهري 7.0%. وفي يوليو/تموز كان الرقم السنوي 47.83%.وارتفع التضخم بعد أزمة العملة نهاية عام 2021 ولامس أعلى مستوى له في 24 عاماً عند 85.51% في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.وانخفضت الليرة قليلاً بعد صدور بيانات التضخم إلى 26.78 مقابل الدولار بحلول الساعة 07:24 بتوقيت غرينتش.وارتفع مؤشر أسعار المنتجين المحليين 5.89% على أساس شهري في أغسطس/آب، مسجلا ارتفاعا سنويا بلغ 49.41% وفقا لبيانات معهد الإحصاء التركي.