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طهران تحتجز مواطنا سويديا
دوليات
2023-09-04 | 09:36
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
المصدر:
وكالات
1,838 مشاهدة
أكدت السويد والمفوضية الأوروبية، اليوم الإثنين، أن مواطنًا سويديًّا محتجز في إيران، في أحدث حالة معروفة لاحتجاز مواطن أجنبي في إيران وسط حالة من التوتر السياسي مع الغرب.
وقالت وزارة الخارجية السويدية: "احتُجز مواطن سويدي، وهو رجل في الثلاثينات، في إيران في نيسان 2022"، حيث "تعمل وزارة الشؤون الخارجية وسفارة السويد في طهران بشكل مكثف على القضية وتتواصلان بشكل وثيق مع الاتحاد الأوروبي".
كما أكد متحدث باسم المفوضية الأوروبية، اليوم الإثنين، أن "مواطنًا سويديًّا محتجز في إيران، لكنه أحجم عن الخوض في مزيد من التفاصيل".
وأفادت صحيفة نيويورك تايمز في وقت سابق من اليوم، أن "مواطنًا سويديًّا محتجز في إيران منذ أكثر من 500 يوم، وأنه يعمل لصالح الهيئة الدبلوماسية التابعة للاتحاد الأوروبي، ولم تكشف السويد أو الاتحاد الأوروبي هوية الرجل".
وقالت وزارة الخارجية السويدية "في تقديرنا، إن ناقشت الوزارة تحركاتها علنًا، فسيعقّد ذلك التعامل مع القضية. وفي ضوء هذا، لا نرى داعيًا لتأكيد أي أسماء".
المحرر:
سعد أحمد
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