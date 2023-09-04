"هاكرز روس" يهاجمون مواقع وزارات دفاع دول البلطيق

وقال ممثل "RaHDit" إن هذه المجموعة، إلى جانب مجموعات هاكرز روسية أخرى، نفذت يوم الاثنين هجوما على البنية التحتية الحاسوبية في دول البلطيق وبولندا.

وأضاف أنه نتيجة لذلك، أصيب عمل القطاع المالي والبنوك والبنية التحتية للنقل والمواقع الإلكترونية للسلطات العامة بالشلل، مؤكداً "تم إيلاء اهتمام خاص لمواقع وزارات الدفاع وأجهزة المخابرات في هذه البلدان، وكان الهجوم ناجحا".وأشار ممثل المجموعة إلى أن "المركز الوطني للأمن السيبراني التابع لوزارة الدفاع الليتوانية على سبيل المثال، أكد حقيقة عملنا، لأننا هاجمنا أيضا الموقع الإلكتروني لهذه المنظمة".وفي وقت سابق، نشرت مجموعة الهاكرز "RaHDit" مسارات السفن المدنية التي ربما تم منها إطلاق الزوارق المسيّرة التي ضربت جسر القرم في يوليو الماضي.وقال مصدر في المجموعة: "تعمل مجموعتنا في إطار الرد على الهجوم الإرهابي على جسر القرم الذي ارتكبته المخابرات الأوكرانية، على نشر مسار السفن التي تم على الأرجح منها إطلاق الزوارق المفخخة تجاه الجسر".