السفارة في المنامة.. إسرائيل تفتتح سفارتها في البحرين

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين كوهين خلال حفل الافتتاح: "اتفقنا أنا ووزير الخارجية (البحريني) على ضرورة العمل معًا لزيادة عدد الرحلات الجوية المباشرة والسياحة وحجم التجارة والاستثمارات".وفي سياق مُتصل، قالت هيئة الأوراق المالية الإسرائيلية، اليوم الإثنين، إنها وقعت اتفاقية مع مصرف البحرين المركزي للتعاون في مجالي التكنولوجيا المالية والابتكار".وأضافت: "سيقدم متخصصون من البلدين التوجيه والدعم المهني لرواد الأعمال وشركات التكنولوجيا المالية من الجانبين، التي هي في مراحل التطوير أو الحصول على الموافقات اللازمة للعمل".وطبعت إسرائيل العلاقات الدبلوماسية مع البحرين والإمارات في عام 2020 برعاية الولايات المتحدة.