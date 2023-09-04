الكشف عن وصول معدات أمريكية إلى "طالبان باكستان"

وقال رئيس الوزراء إن تلك المعدات أصبحت الآن تمثل تحديا جديدا لإسلام آباد، لأنها عززت القدرات القتالية لـ "طالبان باكستان".وقد كثفت حركة "طالبان باكستان" الحليفة لحركة "طالبان أفغانستان" هجماتها على قوات الأمن الباكستانية خلال الأشهر الماضية.وسيطرت حركة "طالبان أفغانستان" في منتصف أغسطس 2021، على زمام الأمور في البلاد، بينما كانت القوات الأمريكية وقوات "الناتو" في الأسابيع الأخيرة من انسحابها الفوضوي من البلاد بعد 20 عاما من الحرب.وانهارت القوات الأفغانية المدعومة والمدربة من قبل الولايات المتحدة، أمام قوات حركة "طالبان" التي سيطرت على البلاد.