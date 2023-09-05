اعتقال 5 متهمين بتمويل "داعش" الإرهابي في تركيا

وعبر حسابه على منصة "إكس"، أوضح يرلي قايا أن فرع مكافحة الإرهاب بمديرية أمن إسطنبول، نفذ عملية للكشف عن أنشطة تمويل التنظيم الإرهابي.وأشار أن العملية استهدفت المشتبه بهم بالانتماء إلى "داعش"، والمكتبات التي تصدر منشورات غير قانونية باسم التنظيم، و6 مشتبه بهم يوفرون تمويل لأشخاص مسجونين ومعتقلين بتهم الانتماء للتنظيم.ولفت إلى أن العملية نفذت في 5 مناطق بولاية إسطنبول، وقال: "تم إلقاء القبض على 5 مشتبهين بهم وضبط مواد رقمية عديدة و73 ألف دولار أمريكي".وهنأ يرلي قايا عناصر الشرطة المشاركين في العملية الأمنية.