انفجار أسطوانة غاز بمطعم يعود لفنان سوري بدمشق يخلف 9 مصابين (صور)

أصيب 9 اشخاص، اليوم الثلاثاء، بانفجار أسطوانة غاز في أحد المطاعم بمنطقة المزة وسط العاصمة دمشق، خلّف دمارا كبيرا في مكان الحادث.

وتناقل نشطاء صورا ومقاطع فيديو من مكان الحادث، فيما علق البعض ان المطعم يعود للفنان السوري ايمن زيدان.



ونقلت مصادر صحفية سورية عن مصدر في الشرطة السورية قوله، ان "صوت الانفجار الذي سمع ناتج عن انفجار أسطوانة غاز بأحد المطاعم بمنطقة المزة وسط دمشق".