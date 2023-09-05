الهجرة الدولية: اكثر من 7 ملايين نازح داخل السودان

وكانت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة قد قالت أمس الإثنين، إنها "تتوقع الآن نزوح 1.8 مليون شخص من السودان بحلول نهاية العام وناشدت توفير مليار دولار".ويبلغ التقدير مثلي ما توقعته المفوضية في أيار بعد بدء الصراع بوقت وجيز.وفر بالفعل أكثر من مليون شخص من السودان إلى دول مجاورة وسط اشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية في العاصمة الخرطوم وغيرها من المناطق.