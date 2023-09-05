أردوغان يعلق بشأن كركوك: لن نسمح بزعزعة استقرارها

وأكد أردوغان في تصريحات أدلى بها لوسائل إعلام تركية على متن الطائرة أثناء عودته من مدينة سوتشي الروسية أن "كركوك هي موطن التركمان وتعيش فيها ثقافات مختلفة"، داعياً إلى "الابتعاد عن أي ممارسات من شأنها تغيير التركيبة الديمغرافية لكركوك من أجل الحفاظ على السلام في المنطقة".وأشار الرئيس التركي إلى أن الهدوء بدأ يعود إلى كركوك إثر اتصالات أجرتها أنقرة مع بغداد وأربيل، ولفت إلى أنه طلب من وزير خارجيته هاكان فيدان ورئيس جهاز الاستخبارات إبراهيم قالن متابعة هذا الملف.وتأتي تصريحات أردوغان بعد يومين من مواجهات شهدتها كركوك بين متظاهرين مؤيدين وآخرين معارضين لتسليم مقر قيادة العمليات المشتركة هناك للحزب الديمقراطي الكردستاني.