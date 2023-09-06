تركيا.. 3 قتلى جراء الأمطار الغزيرة في إسطنبول

وكانت مياه الأمطار المفاجئة غمرت العديد من البيوت، كما تسببت في إغلاق الطرقات في مناطق باشاك شهير وكوتشوك شكمجة.وأنقذت السلطات نحو عشرة أشخاص بعد أن تقطعت بهم السبل داخل إحدى المكتبات، بينما أغلقت بعض محطات مترو الأنفاق.وأصدرت إدارة الطوارئ والكوارث التركية آفاد، تحذيراً من أمطار شديدة وعواصف في مدينة إسطنبول، بدأت الليلة وتستمر حتى صباح يوم غد.وفي هذه الأثناء، تسببت الأمطار الكثيفة بازدحامات مرورية شديدة بعد أن غمرت المياه عدداً من طرقات المدينة.وكانت عواصف مطيرة عاتية ضربت كل من تركيا واليونان وبلغاريا، أمس الثلاثاء، ما أدى لفيضانات تسببت بمقتل 7 أشخاص على الأقل، بينهم مصطافين اثنين جرفهما سيل اجتاح موقع تخييم شمال غربي تركيا.وأعلن وزير الداخلية التركي، علي يرلي كايا، أن 4 أشخاص فقدوا بعد اجتياح الفيضانات لموقع التخييم الواقع في منطقة قرقلر إيلي القريبة من الحدود مع بلغاريا.وأضاف أن نحو 12 مصطافا كانوا في الموقع عند وصول الفيضانات.وذكر الوزير على حسابه الرسمي بموقع إكس، تويتر سابقا، إن فرق البحث عثرت على جثتين، مشيرا إلى أن "جهود البحث والإنقاذ عن المفقودين الأربعة مستمرة دون انقطاع".وأظهرت لقطات تلفزيونية رجال إنقاذ يحملون فتاة صغيرة وشخصا بالغا عقب إنقاذهما من المياه التي وصلت إلى ارتفاع الخصر ببعض المناطق.وأوردت قناة "هابر ترك" التلفزيونية أن الأمطار تسببت في أضرار مادية أيضا، من بينها إغلاق طريق رئيسي.