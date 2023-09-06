إيران تُبين رسمياً اعداد الزائرين الوافدين للعراق.. ماذا عن الوفيات؟

وقال العميد رادان، خلال تفقده معبر شلمجة الحدودي في محافظة خوزستان جنوب غرب إيران: “عاد إلى البلاد حتى الآن 2.5 مليون زائر، ومن المتوقع أن يصل هذا الرقم اليوم الأربعاء إلى ثلاثة ملايين”، حسب ما أفادت وكالة إرنا الإيرانية الرسمية.العميد رادان أشار، إلى أن معبر شلمجة يعد ثاني أكثر الحدود ترددا للزوار بعبور مليون زائر، مردفاً: “حتى الآن عاد 700 ألف شخص إلى البلاد من حدود شلمجة".وأضاف القائد العام لقوى الأمن الداخلي الايراني انه "وبفضل تعاون المواطنين الإيرانيين شهدنا انخفاضا بنسبة 31 بالمائة في عدد وفيات مسيرة الأربعين".الحكومة المحلية في محافظة كربلاء، توقعت ان يتجاوز عدد زائري المحافظة لتأدية مراسم زيارة الاربعين، 22 مليون زائر، مشيرة الى ان الزيارة ستستمر لما بعد الثالث والعشرين من شهر صفر.وقال معاون محافظ كربلاء علي الميالي، ان "اكثر من 3 ملايين و566 الف اجنبي وصلوا الى كربلاء لتأدية مراسم زيارة الأربعين، ونتوقع ان يتجاوز عدد الزائرين 22 او 23 مليون زائر وفق العدادات الموجودة في المقر المسيطر".وأوضح علي الميالي ان "زيارة الأربعين لهذه السنة ستستمر لما بعد الـ 23 من شهر صفر الجاري".أما بخصوص عدد المواكب التي ساهمت بخدمة الزائرين، ذكر معاون محافظ كربلاء ان “المواكب المسجلة بلغ عددها أكثر من 20 ألف موكب، أما غير المسجلة فبلغ عددها أكثر من 10 الاف موكب".وتمر يوم الأربعاء (ذكرى أربعينية الإمام الحسين (ع) التي يحييها حشود الزوار من العراق وبلدان أخرى.