مصرع واصابة عدة اشخاص بانهيار مبنى سكني في القاهرة

وقالت محافظة القاهرة في بيان إن "المبنى المنهار يقع في حي حدائق القبة، الذي يبعد حوالي 3.2 كيلومترات عن وسط المدينة. وأكد البيان إصابة ثلاثة آخرين على الأقل".ولم يتضح سبب الانهيار بعد. وقالت محافظة القاهرة إن "النائب العام المصري يحقق في الحادث".وفي بيان منفصل، قالت وزارة التضامن الاجتماعي المصرية إنها "ستمنح 60 ألف جنيه مصري (1941 دولارا) لأسر المتوفين".وتشيع انهيارات المباني المميتة في مصر. وفي السنوات الأخيرة، حاولت الحكومة شن حملة صارمة ضد المباني التي شيدت بالمخالفة للقانون.وتقوم السلطات أيضا ببناء مدن وأحياء جديدة لإعادة تسكين من يعيشون في المناطق المعرضة لخطر الانهيار.وفي تموز الماضي، قتل 12 شخصا عندما انهار مبنى آخر مكون من خمسة طوابق في حدائق القبة.