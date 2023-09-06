الصحة العالمية تكشف عن مدى خطورة متحور كورونا الجديد "بيرولا"

الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
رياضة
كأس العالم فيفا 2022
خليجي 25
محليات
خاص السومرية
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
رياضة
كأس العالم فيفا 2022
خليجي 25
محليات
خاص السومرية
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
بعد التحري
من
03:30 PM
الى
04:30 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
محليات
خاص السومرية
أمن
سياسة
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
الولايات المتحدة تعلن نقل قذائف اليورانيوم إلى أوكرانيا
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2023 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
رمضان السومرية
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
رياضة
كأس العالم فيفا 2022
خليجي 25
محليات
خاص السومرية
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
علم وعالم
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2023 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-467039-638296082600452099.jpeg
الصحة العالمية تكشف عن مدى خطورة متحور كورونا الجديد "بيرولا"
دوليات
2023-09-06 | 10:42
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
المصدر:
وكالات
2,907 مشاهدة
كشفت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، مدى خطورة متحور فيروس كورونا الجديد المعروف علميا باسم "BA.2.86" ويُطلق عليه إعلاميا "بيرولا"، والذي ينتشر بسرعة في جميع أنحاء العالم.
ويراقب مسؤولو الصحة في جميع أنحاء العالم عن كثب سلالة "بيرولا كوفيد"، إذ تُثير قلق الخبراء بسبب 34 طفرة في البروتين الشوكي، وهو جزء الفيروس الذي صممت لقاحات كوفيد-19 لاستهدافه.
من جانبه، قال استشاري الأوبئة بمنظمة الصحة العالمية، الدكتور أمجد الخولي، في تصريحات صحفية، إن "متحور بيرولا "BA.2.86"، هو أحد السلالات الفرعية لمتحور أوميكرون، وتم اكتشافه لأول مرة في شهر يوليو الماضي، مضيفا أن:
"تتميز هذه السلالة بحدوث طفرة في عدد من البروتينات التي قد تكسبها قدرة أكبر على الانتشار".
لكن ما تزال المعلومات المتاحة حول هذه السلالة الفرعية قليلة لتحديد قدرتها على الانتشار، وكذلك شدة الأعراض والخطورة التي قد تُسببها.
صنفت منظمة الصحة العالمية تلك السلالة "كمتحور تحت الملاحظة".
لذلك تؤكد منظمة الصحة على أهمية الاستمرار في الإجراءات الاحترازية القياسية، خاصة للفئات الأكثر هشاشة ككبار السن ومرضى الأمراض المزمنة، وتلقي جرعات اللقاح طبقا لتوصيات المنظمة والجهات الصحية الوطنية.
في الدنمارك، حيث ظهرت الحالات الأولى، قال معهد ستاتنز سيروم إنه يختبر الفيروس لتقييم ما إذا كان يشكل تهديدا، لكنه شدد على أنه لا يوجد حاليا أي دليل على أن "بيرولا" يسبب مرضا أكثر خطورة.
في وقت سابق من هذا الأسبوع، أكد مسؤولو وكالة الأمن الصحي في بريطانيا أن "الأمر سيستغرق عدة أسابيع لنمو الفيروس وتأكيد خصائصه البيولوجية.. لا يمكن إجراء الدراسات الوبائية حتى يكون هناك عدد أكبر من الحالات التي يجب تضمينها".
لم تتم ملاحظة أن هذا المتغير يجعل الأشخاص أكثر خطورة من المتغيرات الأخرى المتحدرة من أوميكرون أو لديهم أي قدرة معززة على تفادي الحماية المناعية المقدمة من اللقاحات الحالية أو العدوى السابقة.
قال أميش أدالغا، خبير الأمراض المعدية في كلية جونز هوبكنز ميلمان للصحة العامة: "مثل المتغيرات الحالية الأخرى الخاضعة للمراقبة، فإن BA.2.86 هو نسخة من أوميكرون، لكنه يبعد 34 طفرة عن نظيره BA.2، يُظهر هذا العدد من الطفرات أن المتحور تطور بشكل كبير، لكن الرقم لا يُترجم بالضرورة دائما على وجود تغيير كبير في السلوك".
وفقا لإريك توبول، الباحث الرائد في مجال كوفيد-19، فإن تلك التغييرات الجينية في الفيروس ستحجب قدرة الجهاز المناعي على التعرف على المتغير ومهاجمته، حتى لو تم تطعيم الشخص وحتى لو كان مصابا من قبل.
إذا بدأ انتشار BA.2.86 على نطاق واسع، فيمكن لمنظمة الصحة العالمية تصنيفه على أنه "نوع مثير للقلق"، وهذا يعني أن المنظمة ستمنحه اسما جديدا لتمييزه عن متغيرات أوميكرون الأخرى.
المحرر:
سعد أحمد
>>
انضم الى السومرية على فايبر ليصلك كل جديد،
أنقر هنا
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
وفاة فنان ومخرج عراقي
فن وثقافة
51.72%
13:13 | 2023-09-05
وفاة فنان ومخرج عراقي
13:13 | 2023-09-05
هذا موعدها.. توقعات جوية باندفاع كتلة هوائية باردة نحو العراق وانخفاض بالحرارة
محليات
16.62%
06:51 | 2023-09-06
هذا موعدها.. توقعات جوية باندفاع كتلة هوائية باردة نحو العراق وانخفاض بالحرارة
06:51 | 2023-09-06
رسميا.. الهند تصبح "بهارات"
دوليات
15.93%
10:13 | 2023-09-05
رسميا.. الهند تصبح "بهارات"
10:13 | 2023-09-05
أسعار صرف الدولار في أسواق العراق اليوم
اقتصاد
15.74%
03:25 | 2023-09-05
أسعار صرف الدولار في أسواق العراق اليوم
03:25 | 2023-09-05
المزيد
أحدث الحلقات
Morning Live
نفقة المرأة وألاطفال - الحلقة ١٠٠ | الموسم 2
05:00 | 2023-09-06
Morning Live
نفقة المرأة وألاطفال - الحلقة ١٠٠ | الموسم 2
05:00 | 2023-09-06
كان يا مكان
ثق بقدرة الله فقط! - الحلقة ٢٤
13:00 | 2023-09-05
كان يا مكان
ثق بقدرة الله فقط! - الحلقة ٢٤
13:00 | 2023-09-05
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٥ آيلول ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-09-05
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٥ آيلول ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-09-05
ناس وناس
طريق زوار ابي عبدالله الحسين (ع) الجزء الثاني - الحلقة ٩٦ | الموسم 6
04:00 | 2023-09-05
ناس وناس
طريق زوار ابي عبدالله الحسين (ع) الجزء الثاني - الحلقة ٩٦ | الموسم 6
04:00 | 2023-09-05
Celebrity
المصوّر الفوتوغرافي بيشوي سليم - الحلقة ٢٦ | الموسم 2
16:00 | 2023-09-04
Celebrity
المصوّر الفوتوغرافي بيشوي سليم - الحلقة ٢٦ | الموسم 2
16:00 | 2023-09-04
خط أحمر
بالاحتيال والمال عصابات المخدرات تجند سواق التكسيات لنقل الممنوعات - الحلقة ١٩ | الموسم 6
16:00 | 2023-09-03
خط أحمر
بالاحتيال والمال عصابات المخدرات تجند سواق التكسيات لنقل الممنوعات - الحلقة ١٩ | الموسم 6
16:00 | 2023-09-03
عشرين
كركوك...ليلة دامية ومعركة سياسية حامية - الحلقة ٢٣ | الموسم 2
15:00 | 2023-09-03
عشرين
كركوك...ليلة دامية ومعركة سياسية حامية - الحلقة ٢٣ | الموسم 2
15:00 | 2023-09-03
اسرار الفلك
من ٢ الى ٨ أيلول ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-09-02
اسرار الفلك
من ٢ الى ٨ أيلول ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-09-02
Biotic
خطورة استخدام المنومات للأطفال؟ - الحلقة ١٩ | الموسم 2
15:30 | 2023-09-01
Biotic
خطورة استخدام المنومات للأطفال؟ - الحلقة ١٩ | الموسم 2
15:30 | 2023-09-01
علناً
تغيير النظام في العراق - الحلقة ١٧ | الموسم 2
15:30 | 2023-08-31
علناً
تغيير النظام في العراق - الحلقة ١٧ | الموسم 2
15:30 | 2023-08-31
الأكثر مشاهدة
Morning Live
نفقة المرأة وألاطفال - الحلقة ١٠٠ | الموسم 2
05:00 | 2023-09-06
Morning Live
نفقة المرأة وألاطفال - الحلقة ١٠٠ | الموسم 2
05:00 | 2023-09-06
كان يا مكان
ثق بقدرة الله فقط! - الحلقة ٢٤
13:00 | 2023-09-05
كان يا مكان
ثق بقدرة الله فقط! - الحلقة ٢٤
13:00 | 2023-09-05
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٥ آيلول ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-09-05
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٥ آيلول ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-09-05
ناس وناس
طريق زوار ابي عبدالله الحسين (ع) الجزء الثاني - الحلقة ٩٦ | الموسم 6
04:00 | 2023-09-05
ناس وناس
طريق زوار ابي عبدالله الحسين (ع) الجزء الثاني - الحلقة ٩٦ | الموسم 6
04:00 | 2023-09-05
Celebrity
المصوّر الفوتوغرافي بيشوي سليم - الحلقة ٢٦ | الموسم 2
16:00 | 2023-09-04
Celebrity
المصوّر الفوتوغرافي بيشوي سليم - الحلقة ٢٦ | الموسم 2
16:00 | 2023-09-04
خط أحمر
بالاحتيال والمال عصابات المخدرات تجند سواق التكسيات لنقل الممنوعات - الحلقة ١٩ | الموسم 6
16:00 | 2023-09-03
خط أحمر
بالاحتيال والمال عصابات المخدرات تجند سواق التكسيات لنقل الممنوعات - الحلقة ١٩ | الموسم 6
16:00 | 2023-09-03
عشرين
كركوك...ليلة دامية ومعركة سياسية حامية - الحلقة ٢٣ | الموسم 2
15:00 | 2023-09-03
عشرين
كركوك...ليلة دامية ومعركة سياسية حامية - الحلقة ٢٣ | الموسم 2
15:00 | 2023-09-03
اسرار الفلك
من ٢ الى ٨ أيلول ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-09-02
اسرار الفلك
من ٢ الى ٨ أيلول ٢٠٢٣ | 2023
03:00 | 2023-09-02
Biotic
خطورة استخدام المنومات للأطفال؟ - الحلقة ١٩ | الموسم 2
15:30 | 2023-09-01
Biotic
خطورة استخدام المنومات للأطفال؟ - الحلقة ١٩ | الموسم 2
15:30 | 2023-09-01
علناً
تغيير النظام في العراق - الحلقة ١٧ | الموسم 2
15:30 | 2023-08-31
علناً
تغيير النظام في العراق - الحلقة ١٧ | الموسم 2
15:30 | 2023-08-31
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
تابع كلّ جديد
حمّل تطبيق السومرية
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
إستفتاء
هل ستغير الانتخابات المحلية من واقع المحافظات العراقية؟
نعم تُغير
نعم تُغير
حلقة زائدة
حلقة زائدة
لا يهمني
لا يهمني
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
ترفيه
رمضان 2022
سياسة
رمضان 2021
مسلسلات
السومرية نيوز
محليات
خاص السومرية
أمن
سياسة
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.