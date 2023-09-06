هبوط اضطراري لطائرة إماراتية في ماليزيا

هبطت طائرة تابعة لشركة الطيران الإماراتية اليوم الأربعاء هبوطا اضطراريا في ماليزيا وعلى متنها 12 راكبا إسرائيليا.



ووفقاً لموقع "إسرائيل 24" كانت الطائرة متجهة في رحلة من دبي إلى سنغافورة عندما أعاقتها الظروف الجوية القاسية، ما دفعها للهبوط الاضطراري غير المجدول في ماليزيا.



وأشار الموقع إلى أن الركاب بقوا في مقاعدهم داخل الطائرة مدة 5 ساعات خلال تواجدهم في ماليزيا إلى أن تمكنت الطائرة من الإقلاع مرة أخرى ومواصلة طريقها إلى سنغافورة.