الصحة العالمية تحذر من “اتجاهات مقلقة لكورونا”.. مئات الآلاف موجودون بالمستشفيات

إذ قال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس في جنيف: "نواصل متابعة اتجاهات مقلقة لفيروس كورونا المستجد، قبل فصل الشتاء في نصف الكرة الأرضية الشمالي".وقدّرت منظمة الصحة التابعة للأمم المتحدة أنّ مئات الآلاف من الأشخاص حول العالم موجودون حالياً في المستشفيات جراء إصابتهم بالفيروس، وذلك في ظل محدودية البيانات بعد أن توقفت العديد من الدول عن الإبلاغ عن بيانات الإصابة بفيروس كورونا.تزايد الوفياتكما أضاف مدير المنظمة أن "الوفيات تتزايد في بعض أجزاء الشرق الأوسط وآسيا، وكذلك تزايد حالات دخول وحدات العناية المركزة في أوروبا، كما تتزايد حالات دخول المستشفيات في مناطق عدة".المسؤول الأممي أوضح أن 43 دولة فقط، أي أقل من ربع الدول الأعضاء في منظمة الصحة العالمية البالغ عددها 194 دولة، تبلّغ المنظمة عن الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا، و20 دولة فقط ترسل إليها معلومات بشأن الحالات التي تستدعي دخول المستشفيات.وتابع غيبريسوس: "رغم عدم وجود متحورة واحدة مهيمنة لفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم حالياً، فإن المتحورة (إي جي5) الفرعية من أوميكرون تزداد انتشاراً".مئات الآلاف بالمستشفياتمن جانبها، أكدت ماريا فان-كيرخوف، المديرة الفنية لشؤون كوفيد-19 في منظمة الصحة العالمية، وجود مئات الآلاف من الأشخاص في المستشفى الآن بسبب كوفيد.وأضافت: "يمثّل هذا الأمر مصدر قلق بالنظر إلى أنّه عندما نصل إلى الأشهر الباردة، في بعض البلدان، يميل الناس إلى قضاء مزيد من الوقت في الداخل معاً، وستكون تلك فرصة سانحة تستفيد منها الفيروسات التي تنتقل عبر الهواء مثل كوفيد".ومع انتشار الإنفلونزا والفيروس المخلوي التنفّسي أيضاً، شدّدت فان-كيرخوف على أهمية إجراء الاختبارات وكذلك تلقي التطعيم.من ناحيته، قال تيدروس إنه على الرغم من عدم وجود متحورة واحدة مهيمنة لفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم حالياً، فإنّ المتحورة الفرعية من أوميكرون EG.5 تزداد انتشاراً.لقاح ضد أحدث سلالات الفيروسوبالتزامن مع تحذير منظمة الصحة العالمية، نشرت شركة "موديرنا" الأمريكية نتائج مشجعة للقاحها المحدث ضد السلالة الجديدة لفيروس كورونا المستجد.الشركة ذكرت في بيان، الأربعاء 6 سبتمير/أيلول 2023، أن التجارب السريرية على البشر أظهرت أن حقن لقاح "موديرنا" أدى إلى زيادة الأجسام المضادة المعادلة ضد المتحورة أوميكرون الجديدة "بي آيه.2.86″، بأكثر من 8 أمثال ونصف.وقالت الشركة إنها قدمت البيانات إلى وكالة الأدوية الأمريكية بانتظار الحصول على موافقة لموسم التطعيم المقبل.وسبق أن أشارت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، إلى أن تلك السلالة قد تكون أكثر قدرة على عدوى الأشخاص الذين أصيبوا بـ"كوفيد" من قبل، أو تم تطعيمهم بجرعات سابقة.ويأتي الإعلان بعد يوم من موافقة الهيئة المنظمة للأدوية في بريطانيا على لقاح محدث من إنتاج شركة "فايزر" الأمريكية وشريكتها الألمانية "بيونتيك"، يهدف فقط لمكافحة متحور جديد من فيروس كورونا، بعد اعتماده من الوكالة الأوروبية للأدوية.