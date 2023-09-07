الامارات تقترب من تشريع ألعاب الميسر

بعد نحو شهرين من تداول أخبار تفيد بأن الإمارة الخليجية قد تصبح “أول دولة خليجية تشرع القمار” وهو القرار الذي اعتبرته وكالة “أسوشيتد برس” إشارة على اقتراب دبي من تنظيم النشاط مع توافد أقطاب في صناعة القمار إلى البلاد.وكشفت وكالة الإمارات الرسمية للأنباء “وام” عن تعيين كيفن مولاي في منصب الرئيس التنفيذي للهيئة وهو بحسب البيان “خبير عالمي يتمتع بخبرة طويلة تربو على 30 عاماً في مجال تنظيم الألعاب التجارية على المستوى الدولي”.ومن جانبه أعرب مولاي في تصريحات للوكالة عن سعادته بتعيينه في هيئة تنظيم الألعاب الجديدة. متطلعاً مع زملائه ذوي الخبرة إلى إدارة هيئة تنظيمية قوية وإطار عمل فعال لهذه النوعية من الألعاب. ومورين وفق “أسوشيتد برس” كان يشغل في السابق منصب رئيس تنفيذي لمجموعة “إم جي إم” لإدارة المنتجعات ونوادي القمار.وذكرت “وام” أن فريقاً من كبار الخبراء على مستوى العالم سيقوم على تنظيم العمل في الهيئة. وقالت “يتمتعون بخبرة واسعة في تنظيم وإدارة ألعاب فعالة وآمنة ومسؤولة”.