في محطته الخارجية الثالثة.. البرهان يصل الى قطر

ونشر أمير قطر عبر شبكة "X" منشورا أعرب من خلاله عن "ترحيبه بالبرهان، وبالمباحثات الثنائية لتعزيز "العلاقة الأخوية الراسخة وتطوير التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات متنوعة".وجدد الأمير حرص بلاده "الدائم على دعم الجهود الرامية لإنهاء القتال الدائر في السودان حفاظا على وحدته وأمنه واستقراره".من جهته شدد رئيس مجلس السيادة بالسودان، على عزم بلاده على مواصلة "هزيمة التمرد وإيقاف معاناة السودانيين"، وقال: نطمئن السودانيين والعالم بأننا ماضون باستكمال المرحلة الانتقالية وإرساء الحكم المدني".