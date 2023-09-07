ألمانيا: القبض على سوريين ينتميان الى جماعتين متطرفتين

وقال مكتب المدعي العام الاتحادي الألماني في بيان، إن "المشتبه بهما اللذين تم تحديد هويتيهما فقط باسم "عامر أ." و"باسل ع." بما يتماشى مع قواعد الخصوصية الألمانية، تم القبض عليهما يوم الأربعاء، وكلاهما متهمان بالانتماء إلى منظمة إرهابية أجنبية هي "لواء جند الرحمن" وهي جماعة إرهابية مسلحة قال ممثلو الادعاء إن "عامر" شكلها في فبراير 2013 وقادها".وتتعلق الاتهامات بارتكاب جرائم الحرب في هجوم وقع في حزيران 2013 في قرية حطلة بمحافظة دير الزور شرقي سوريا، وأدى إلى مقتل حوالي 60 شخصا.وأفاد ممثلو الادعاء بأن "الهجوم نفذه بشكل مشترك "لواء جند الرحمن" تحت قيادة عامر وجماعات متطرفة أخرى".وذكر ممثلو الادعاء أن "الناجين من الهجوم أجبروا على الفرار إلى أماكن أخرى بسوريا أو إلى الخارج عن طريق الإثارة المتعمدة للخوف من الموت، وأيضا عن طريق الحرق والنهب".ويواجه عامر أيضا اتهاما "بارتكاب جرائم حرب على خلفية التهجير القسري والانتماء إلى تنظيم "داعش".ولفتوا كذلك إلى أن "عامر انضم إلى "داعش" في تموز 2014 ووضع جماعته تحت قيادته".أما بالنسبة للمتهم الثاني "باسل ع."، فقد أوضح الادعاء أنه شغل "منصبا عسكريا بارزا" في جماعته بحلول أواخر العام 2013، وقاد وحدات من التنظيم في معارك ضد القوات السورية في كانون الاول 2013 وفي نيسان 2014، لا سيما في مطار دير الزور العسكري".وأمر قاض يوم الأربعاء "باحتجاز المشتبه بهما على ذمة لائحة اتهام محتملة".