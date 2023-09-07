الخارجية السويدية: ننتظر تصديق تركيا للانضمام الى "الناتو"

وتقدمت السويد العام الماضي بطلب للانضمام إلى الحلف الدفاعي، لكن تركيا والمجر لم توافقا بعد على الطلب.وقال بيلستروم في مؤتمر صحفي في عاصمة لاتفيا ريغا بعد اجتماعات لوزراء خارجية دول الشمال ودول البلطيق: "نحن مستعدون تماما وننتظر بدء عملية التصديق في أنقرة".وتأمل ستوكهولم أن تصدق أنقرة على العضوية عندما يعود البرلمان التركي للانعقاد في شهر أكتوبر/تشرين الأول المُقبل، وهو ما تم الاتفاق عليه مع الرئيس رجب طيب أردوغان في قمة للحلف في شهر يوليو/تموز الماضي.