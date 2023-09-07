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مجلس خليجي يدعو العراق لاستكمال ترسيم الحدود مع الكويت
دوليات
2023-09-07 | 14:01
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
روسيا اليوم
3,944 مشاهدة
دعا المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية العراق، إلى استكمال ترسيم الحدود البحرية مع الكويت، معبرا عن "رفضه القاطع لأي انتهاك يمس سيادة الكويت".
وانعقد المجلس الوزاري لمجلس التعاون، في دورته الـ157 اليوم الخميس، في مقر الأمانة العامة، برئاسة وزير خارجية سلطنة عمان رئيس الدورة الحالية للمجلس، بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، وبمشاركة وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وأمين عام مجلس التعاون لدول العربية جاسم محمد البديوي.
وأكد المجلس الوزاري على "أهمية التزام العراق بسيادة الكويت وعدم انتهاك القرارات والاتفاقيات الدولية وبالأخص قرار مجلس الأمن رقم 833 في شأن ترسيم الحدود بين البلدين، واتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله، المبرمة بين البلدين والمودعة لدى الأمم المتحدة".
ودعا المجلس العراق إلى "استكمال ترسيم الحدود البحرية مع الكويت، لما بعد العلامة 162"، مشيرا إلى "رفضه القاطع لأي انتهاك يمس سيادة الكويت، واحتفاظها بحقها في الرد وفق القنوات القانونية".
كما أوضح المجلس أن "ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة السعودية - الكويتية، بما فيها حقل الدرة بكامله، هي ملكية مشتركة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت فقط، ولهما وحدهما كامل الحقوق لاستغلال الثروات في تلك المنطقة".
وأثار النائب العراقي السابق وائل عبد اللطيف، جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي في وقت سابق بعد تصريحات أدلى بها عن ملكية حقل الدرة.
كما أثارت تصريحات النائب السابق جدلا وتفاعلا بين النشطاء، خاصة أنها تزامنت مع تجدد التوتر بين الكويت وإيران بشأن الأحقية على حقل الدرة البحري للغاز، بعد إعراب طهران عن استعدادها التنقيب فيه ما لم يتم ترسيم الحدود البحرية في المنطقة التي يقع فيها.
وصرح كبير مساعدي وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية الخاصة علي أصغر خاجي، بأن بلاده قادرة على حل قضية حقل "آرش" مع الكويت وفقا للقرارات الدولية والموقع التاريخي لكلا البلدين.
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