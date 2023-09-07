مقتل شرطيين بهجوم مسلح جنوب شرق إيران

وذكرت وكالة "إرنا" الرسمية، أنّ "الهجوم وقع في مدينة تفتان قرب الحدود مع باكستان، وأدى إلى مقتل اثنين من كوادر قوى الأمن الداخلي، فيما لم تتضح على الفور هوية المهاجمين أو ملابسات الهجوم".وتشهد المحافظة الواقعة على الحدود مع أفغانستان اضطرابات مستمرة ترتبط عادة بعصابات تهريب المخدرات أو بمتمرّدين من أقلية البلوش.وسبق أن وقعت هجمات مشابهة أحدها، في 23 تمّوز/يوليو، عندما قُتل 4 شرطيين كانوا في دورية، وذلك بعد أسبوعين على مقتل شرطيَّين و4 مهاجمين في إطلاق نار أعلنت جماعة "جيش العدل" مسؤوليتها عنه.