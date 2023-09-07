روسيا تطلب عقد جلسة لمجلس الأمن لهذا السبب

وقال بوليانسكي: "طلبنا عقد جلسة مفتوحة لمجلس الأمن الدولي في 26 سبتمبر. ذكرى تفجير "السيل الشمالي". سنواصل دفع الغربيين إلى كشف الحقيقة. البداية ستكون عند الساعة 22:00 بتوقيت موسكو".وصرح مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، في وقت سابق بأن "تقاعس الغرب" تجاه التحقيق في تفجير أنابيب الغاز الروسية "السيل الشمالي" يعتبر "محاولة لطمس الآثار".وكانت روسيا قد طرحت على مجلس الأمن الدولي في مارس الماضي مشروع قرار حول تشكيل لجنة دولية مستقلة للتحقيق في التفجير، لكن مشروع القرار لم يحظ بالتأييد الكافي من قبل أعضاء مجلس الأمن الدولي، حيث أيدته 3 دول فقط، وامتنعت الـ 12 المتبقية عن التصويت.