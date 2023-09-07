تركيا.. السجن 11 ألف عام بحق مؤسس شركة عملات

ويقضي الحكم بسجن أوزير 11 ألفا و196 سنة و10 أشهر و15 يوما، وذلك بعد إثبات تهم الاختلاس المالي من طرفه على متداولين، من خلال شركته.وجلبت السلطات التركية الشخص المذكور في 20 نيسان من ألبانيا، بعد فراره إليها إثر إشهار منصة تداول العملات الافتراضية التي يملكها إفلاسها.وكانت وزارة العدل الألبانية، قد اتخذت قرارا بإعادة أوزير إلى تركيا.وأعلنت وزارة الداخلية التركية، في نهاية أغسطس من العام الماضي 2022، إلقاء القبض على أوزير، أثناء وجوده بألبانيا، والبدء بإجراءات إعادته إلى تركيا.وكانت النيابة العامة التركية، قد فتحت تحقيقا في 22 أبريل 2021، عقب بلاغ بعدم تمكن عملاء "ثوديكس" من الوصول إلى حساباتهم على المنصة، وسط أنباء عن فرار مؤسس الشركة إلى خارج البلاد.وأظهرت التحقيقات لاحقا، أن أوزير قد فرّ من البلاد يوم 20 أبريل 2021، وبحوزته مبلغ ملياري دولار، من جعبة 391 ألف حساب على المنصة التي يملكها، لتصدر وكالة الإنتربول الدولية يوم 23 من الشهر نفسه، قرارا بملاحقته بالنشرة الحمراء.