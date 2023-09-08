الأمن الروسي يعلن إحباط هجوم إرهابي في جزيرة القرم

وأظهرت لقطات فيديو قيام جهاز الأمن الفيدرالي الروسي بالقبض على عميل للمخابرات العسكرية الأوكرانية من سيفاستوبول بتهمة التحضير لعملية تخريبية وصادرت قنبلة محلية الصنع منه.وأضاف الجهاز في بيانه أن العميل قام بناء على تعليمات من المخابرات العسكرية الأوكرانية بجمع معلومات حول مواقع ووحدات تابعة لوزارة الدفاع الروسية في شبه الجزيرة.وكانت السلطات الروسية أعلنت في وقت سابق إسقاط طائرة أوكرانية مسيرة حاولت استهداف موقع صناعي في منطقة بريانسك الروسية بجنوب البلاد، مما أدى إلى اشتعال النيران في مبنى إداري من دون وقوع إصابات.وقالت وزارة الدفاع الروسية، إن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت مسيرتين فوق بريانسك، مشيرة إلى تدمير إحداهما في الجو.إسقاط مسيرة باهظة الثمن في زابوريجيامن ناحية ثانية، أسقط مقاتلو فصيل "بارس -10" للمتطوعين الروس طائرة تشيكية مسيرة من طراز "بريموكو ون"، تبلغ قيمتها نصف مليون يورو، فوق أراضي خزان مياه كاخوفكا السابق، حسبما أفادت وكالة "نوفوستي".وكانت جمهورية التشيك قدمت هذه الطائرة عام 2020 بوصفها طائرة بدون طيار مصممة للاستطلاع والمراقبة.وهي مزودة بنظام الطيار الآلي وقادرة على أداء المهام في أوقات الليل والنهار وفي الظروف الجوية الصعبة، والإقلاع والهبوط بشكل مستقل تماما.